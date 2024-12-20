Утечка информации о карманной консоли Nintendo Switch 2 раскрыла поддержку 4K

Сообщается, что Switch 2 будет оснащена новыми Joy-Con с магнитным креплением и устойчивыми к дрейфу джойстиками с эффектом Холла. Чтобы снять контроллеры, нужно нажать кнопку на задней панели, и они отсоединятся с «щелчком». Портативная консоль также получит улучшенную U-образную док-станцию. В 8-дюймовом дисплее будет использоваться ЖК-панель IPS, а не OLED.

Док-станция оснащена привычными портами — двумя USB-C, HDMI и Ethernet, но теперь в нее встроен вентилятор. Рассчитанная на 60 Вт, док-станция повысить производительность устройства для вывода 4K, в то время как в портативном формате останутся те же 1080p.

Автора утечки обещает поделиться фотографиями 25 декабря. По слухам, Nintendo анонсирует Switch 2 в январе.