Игры
12:07, 25 августа 2023
1 мин.

Утек исходный код игры 1995 года: его уже переписали и выпустили ремастер

Можно сыграть даже в браузере

Классическая игра «Wipeout» вновь ожила, правда, не официально: исходный код ее оригинального Windows-порта утек из архива под названием Forest of Illusion, ныне не существующего. Доминик Саблевски (Dominic Szablewski) успел заполучить исходный код до его исчезновения и приступил к реализации амбициозного проекта по переработке игры.

Он переписал рендеринг, физику и звуковые компоненты, превратив игру в нечто большее, чем просто порт. Саблевски открыто поделился своими успехами на GitHub.

Несмотря на перегруженный исходный код, он успешно преобразовал игру, сделав ее доступной для игры на Windows, Linux, Mac и даже в браузерах с помощью Web Assembly.

Усилия Саблевски вдохнули новую жизнь в эту ностальгическую игру, при этом он признал, что Sony, издатель игры, возможно, не особенно обеспокоен его проектом.

Новости партнеров
Новости партнеров