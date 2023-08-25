Утек исходный код игры 1995 года: его уже переписали и выпустили ремастер

Он переписал рендеринг, физику и звуковые компоненты, превратив игру в нечто большее, чем просто порт. Саблевски открыто поделился своими успехами на GitHub.

Несмотря на перегруженный исходный код, он успешно преобразовал игру, сделав ее доступной для игры на Windows, Linux, Mac и даже в браузерах с помощью Web Assembly.

Усилия Саблевски вдохнули новую жизнь в эту ностальгическую игру, при этом он признал, что Sony, издатель игры, возможно, не особенно обеспокоен его проектом.