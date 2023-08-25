Утек исходный код игры 1995 года: его уже переписали и выпустили ремастер

Утек исходный код игры 1995 года: его уже переписали и выпустили ремастерМожно сыграть даже в браузере
Классическая игра «Wipeout» вновь ожила, правда, не официально: исходный код ее оригинального Windows-порта утек из архива под названием Forest of Illusion, ныне не существующего. Доминик Саблевски (Dominic Szablewski) успел заполучить исходный код до его исчезновения и приступил к реализации амбициозного проекта по переработке игры.
Он переписал рендеринг, физику и звуковые компоненты, превратив игру в нечто большее, чем просто порт. Саблевски открыто поделился своими успехами на GitHub.
Несмотря на перегруженный исходный код, он успешно преобразовал игру, сделав ее доступной для игры на Windows, Linux, Mac и даже в браузерах с помощью Web Assembly.
Усилия Саблевски вдохнули новую жизнь в эту ностальгическую игру, при этом он признал, что Sony, издатель игры, возможно, не особенно обеспокоен его проектом.