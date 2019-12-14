Уточнены характеристики новой консоли Xbox Series X

Ранее сообщалось, что Xbox Series X будет способна работать в режиме в режиме 4К при 60 кадрах в секунду, тогда как максимальное поддерживаемое разрешение составляет 8К при 120 кадрах в секунду. Новинка будет работать на базе Zen 2 от AMD и, по словам источника, с тактовой частотой равной 3,6 ГГц. Также, согласно утекшей информации, технология xCloud позволит увеличить скорость загрузки игр, благодаря чему можно будет начать играть еще до завершения установки игры. Кроме того, Xbox Series оснастят поддержкой DirectX 12. В новом поколении консоли также увеличится скорость чтения SSD, которая достигнет 2 ГБ/с. Кроме того, отмечается, что грядущая приставка сможет работать практически бесшумно.

По словам инсайдера, разработчиков ждут новые настройки расширенного типа, в частности автоматический режим низкой задержки, сжатие на уровне затемнения, а также динамическая задержка вывода.