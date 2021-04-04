Уточнены сроки дефицита консолей PlayStation 5 и Xbox Series X

По мнению Foxconn, дефицит необходимых компонентов для консолей может продлиться как минимум до второго квартала 2022 года.

Речь идёт, в первую очередь, о чипах, которые лежат в основе как консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, так и, например, видеокарт AMD.

Генеральный директор Foxconn Янг Лю заявил, что производители из-за нехватки микросхем будут вынуждены выпускать на 10% меньше продукции, чем предполагалось ранее. Спрос на микросхемы повышен, и это играет важную роль. Если прогноз верен, то консоли не появятся в свободной продаже до середины следующего года.