Утраченные карты для знаменитой игры F-Zero воскресили с помощью ИИ

Опубликовано 14 февраля 2024, 19:30
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Утраченные карты для знаменитой игры F-Zero воскресили с помощью ИИСпециалисты по сохранению побеждают время и технологии
Забытая часть игровой истории была спасена благодаря неустанным усилиям преданных делу игроков. Спутниковый модем Satellaview от Nintendo для Super Famicom, предназначенный исключительно для Японии, позволял транслировать уникальныйконтент, например специальные события для игры F-Zero. Эти ограниченные по времени трансляции предлагали эксклюзивные карты, озвучку и даже музыку CD-качества, но как только они заканчивались, данные исчезали.
Однако «специалисты по сохранению» не позволили этим цифровым призракам остаться в прошлом. Данные, собранные с нетронутых картриджей памяти, позволили найти несколько карт, но важнейший фрагмент — событие «Гран-при 2» — упорно не удавалось найти, несмотря на солидный гонорар в 5 000 долларов.
Исчерпав традиционные методы, команда прибегла к неортодоксальной тактике. Вооружившись VHS-записью события, инструментами машинного обучения и попиксельным ручным редактированием, они приступили к смелой реконструкции. Результаты? С точностью до 99,9% они вернули к жизни эти утраченные карты для F-Zero.