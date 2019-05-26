Увлечение компьютерными играми признали болезнью

Новое аддиктивное расстройство назвали игровым. В МКБ-11 оно имеет код 6C51. Чтобы у человека диагностировали игровое расстройство, его признаки должны наблюдаться в течение года. Если чрезмерное увлечение видеоиграми негативно влияет на семейную, профессиональную и социальную сферу жизни человека, то нужно задуматься о том, чтобы показать его специалисту.

Напомним, новая 11-я версия МКБ была впервые опубликована в июне 2018 года. В силу она вступит 1 января 2022 года. Помимо игрового расстройства в классификации появились и другие болезни, например, переутомление и дисморфофобия (неудовлетворённость особенностями тела).