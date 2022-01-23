Уязвимость в популярной игре позволяет захватить контроль над вашим компьютером

Эксплойт был замечен в действии во время онлайн-трансляции на Twitch по Dark Souls 3. В конце стрима игра вылетела, а роботизированный голос начал критиковать геймплей. Затем стример рассказал, что Microsoft PowerShell открылась сама по себе. То есть хакер использовал программу для запуска скрипта, который активировал функцию преобразования текста в речь.

К счастью, хакер действовал не из плохих побуждений. Он сообщил, что пытался рассказать разработчику Dark Souls об уязвимости, но его проигнорировали. Поэтому специалист решил привлечь внимание таким образом. Остаётся надеяться, что уязвимость исправят до релиза Elden Ring.