Ужасы «постсовка»: вышла хоррор-игра с квартирами российской глубинки

18:48, 09 января 2023
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Ужасы «постсовка»: вышла хоррор-игра с квартирами российской глубинкиSeptember 7th
В Steam вышла хоррор-игра September 7th. Она интересна своей атмосферой российской глубинки.
Фото: Steam
Сюжет игры крутится вокруг выпускника Димы, который с родителями переезжает в новую квартиру. Ему дарят забавную куклу Рождественского эльфа. После этого-то и начинаются ужасы.
Судя по трейлеру и скриншотам, действие происходит на постсоветском пространстве. Можно увидеть знакомые дворы и квартиры, обстановка внутри которых уж больно похожа на то, что вы могли наблюдать у своих родственников.
Игра стоит $4.69.