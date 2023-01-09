Ужасы «постсовка»: вышла хоррор-игра с квартирами российской глубинки

Сюжет игры крутится вокруг выпускника Димы, который с родителями переезжает в новую квартиру. Ему дарят забавную куклу Рождественского эльфа. После этого-то и начинаются ужасы.

Судя по трейлеру и скриншотам, действие происходит на постсоветском пространстве. Можно увидеть знакомые дворы и квартиры, обстановка внутри которых уж больно похожа на то, что вы могли наблюдать у своих родственников.

Игра стоит $4.69.