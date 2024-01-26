Уже не смешно: еще один Playstation-эксклюзив выйдет на ПК

Опубликовано 26 января 2024, 20:15
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Уже не смешно: еще один Playstation-эксклюзив выйдет на ПКСпасибо за бета-тест
Playstation-эксклюзив Horizon Forbidden West выйдет на ПК. После очередного ожидания долгожданное издание Horizon Forbidden West Complete Edition наконец-то дебютирует на ПК 21 марта. Это полное издание включает в себя не только основную игру, но и недавно вышедшее расширение The Burning Shores.
Версия Horizon Forbidden West для ПК может похвастаться множеством функций, специально разработанных для этой платформы, включая разблокированную частоту кадров, настраиваемые графические опции и ряд технологий повышения производительности, таких как Nvidia DLSS 3. Кроме того, заявлена поддержка сверхширокоформатных мониторов: доступны разрешения до 48:9.
ПК-геймеры также могут выбирать между мышью и клавиатурой или использовать контроллер PlayStation DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью. Предзаказ игры в Steam или Epic Games Store открывает доступ к эксклюзивному бонусному контенту.