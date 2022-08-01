Уже скоро Sony перестанет продавать PS4 и выпускать для неё игры

Косвенное доказательство этому: Sony прекратила публиковать в отчётах данные о продажах консоли. В каждом таком отчёте в период с 2014 по 2021 год был раздел, посвящённый поставкам PS4. Теперь же этот раздел убрали и опубликовали вместо статистику продаж PS5. Это интерпретируют как подготовку Sony к завершению жизненного цикла PlayStation 4.

В этом финансовом году Sony планирует выпустить больше консолей PS5, чем в любой другой период в истории PlayStation. Производитель консолей намерен отгрузить 18 миллионов PlayStation 5.