В 2024 г. ожидается резкий всплеск продаж AR/VR-гарнитур: этот год не самый лучший

На рынке по-прежнему лидирует компания Metaс долей 50,2%, за ней следуют Sony (27,1%) и ByteDance (9,6%). В пятерку лидеров также входят компании Xreal (бывшая Nreal) и DPVR, занимающие чуть более 2% рынка. Несмотря на спад в 2023 году, в 2024 году IDC прогнозирует подъем рынка на 46,8% по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено появлением новых предложений от Meta, ByteDance, Vision Pro от Apple и более мелких компаний.

Ожидается, что к 2027 году объем рынка достигнет 30,3 млн единиц в мире.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена