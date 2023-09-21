В 2024 г. ожидается резкий всплеск продаж AR/VR-гарнитур: этот год не самый лучший

В 2024 г. ожидается резкий всплеск продаж AR/VR-гарнитур: этот год не самый лучшийТам и Apple «подсуетится»
Мировые поставки гарнитур дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) снижаются уже четвертый квартал подряд: во втором квартале 2023 года они упали на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает IDC. Однако, по их данным, индустрию ждет подъем в следующем году.
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На рынке по-прежнему лидирует компания Metaс долей 50,2%, за ней следуют Sony (27,1%) и ByteDance (9,6%). В пятерку лидеров также входят компании Xreal (бывшая Nreal) и DPVR, занимающие чуть более 2% рынка. Несмотря на спад в 2023 году, в 2024 году IDC прогнозирует подъем рынка на 46,8% по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено появлением новых предложений от Meta, ByteDance, Vision Pro от Apple и более мелких компаний.
Ожидается, что к 2027 году объем рынка достигнет 30,3 млн единиц в мире.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена