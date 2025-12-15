В 2025 году в Steam вышло рекордное количество игр, но половина никому не нужна

Более 2200 проектов не получили ни одного отзыва. СМИ напомнили на этом фоне, что для большинства разработчиков, не связанных с крупными студиями, самая большая проблема — заставить геймеров заметить свою игру.

Несмотря на то, что в Steam есть много инструментов для поиска и рекомендаций (списки желаемого, персональные подборки, оценки), обеспечить равные шансы на успех для каждой игры «по-прежнему очень сложно».

Лишняя демонстрация того, насколько переполнен игровой рынок.