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В Apple TV добавили поддержку геймпадов от PlayStation 4 и Xbox One

А ещё режим совместного пользования
В Калифорнии началась ежегодная конференция WWDC, и Apple уже успела порадовать геймеров. Теперь Apple TV поддерживает контроллеры от PlayStation 4 и Xbox One.

Это позволяет обновлённая система tvOS 13. Ещё одним из основных её нововведений является режим совместного использования. Это значит, что каждый член семьи или друг может создать свой профиль в tvOS, который будет содержать индивидуальную подборку контента. Также каждый пользователь сможет настроить интерфейс системы под себя.

Помимо этого Apple представила красивые HDR-заставки для Apple TV, которые разработала в сотрудничестве с BBC Natural History. Одна из них, например, изображает иллюминатор космической станции.

На презентации Apple также рассказала о нововведениях системы watchOS для умных часов.

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