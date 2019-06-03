В Apple TV добавили поддержку геймпадов от PlayStation 4 и Xbox One

Это позволяет обновлённая система tvOS 13. Ещё одним из основных её нововведений является режим совместного использования. Это значит, что каждый член семьи или друг может создать свой профиль в tvOS, который будет содержать индивидуальную подборку контента. Также каждый пользователь сможет настроить интерфейс системы под себя.

Помимо этого Apple представила красивые HDR-заставки для Apple TV, которые разработала в сотрудничестве с BBC Natural History. Одна из них, например, изображает иллюминатор космической станции.

На презентации Apple также рассказала о нововведениях системы watchOS для умных часов.