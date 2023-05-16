В Atomic Heart теперь можно официально поиграть бесплатно

Ознакомительная версия доступна всем пользователям. Играя в демку, можно оценить уровень графики и визуальный ряд, познакомиться со сценарием. В состав демоверсии входит пролог, в котором пользователь знакомится с главным героем Atomic Heart — майором Нечаевым, а также атмосферой альтернативного СССР. Во вступлении главный герой попадает на парад в честь запуска системы «Коллектив 2.0», позволяющей управлять роботами силой мысли.

Также демка предполагает знакомство с множеством разнообразных отсылок и пасхалок, среди которых робот, играющий на синтезаторе ремикс советской песни «Комарово». А после пролога можно отправиться на Предприятие 3826, чтобы воевать с роботами и лабораторными монстрами.

Накануне выхода ознакомительной части Atomic Heart в VK Play снизились цены на различные версии: