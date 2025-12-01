В Battlefield 6 теперь играет как минимум один парализованный человек

После аварии в 2022 году он не может двигать руками и ногами.

Роб использует специальный контроллер QuadStick, который управляется губами, вместе с чипом Neuralink, вживлённым в мозг. Он способен передвигаться по игровому миру, смотреть по сторонам и прицеливаться — просто думая об этом. Стрельбу он по-прежнему выполняет с помощью контроллера.

Пока точность такая же, как при игре через тачпад на ноутбуке, нужно «много тренироваться», заявил геймер.

Это не первый случай, когда пациенты с имплантом Neuralink играют в видеоигры. Ранее другой участник испытаний под псевдонимом Алекс показывал, как играет в Counter-Strike 2.