В будущем DLSS силами ИИ сможет генерировать персонажей и объекты в играх с нуля

Nvidia уже работает над новой технологией сжатия текстур, которая использует нейронные сети, чтобы значительно повысить качество текстур, сохраняя при этом те же требования к видеопамяти (VRAM). Традиционные методы сжатия ограничены коэффициентом 8x, но новая технология сжатия на основе нейронных сетей Nvidia может сжимать текстуры до коэффициента 16x.

Еще один важный аспект будущей версии DLSS — создание "внутриигровых ресурсов". DLSS нужно будет сообщить, где в игровом мире нужно разместить активы и какие объекты нужно визуализировать, а далее они будут сгенерированы ИИ полностью с нуля.