В будущих играх по «Звёздным войнам» появятся транссексуалы

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В будущих играх по «Звёздным войнам» появятся транссексуалыМожно будет выбрать такую опцию в редакторе персонажей
В марте Disney и Lucasfilm представили первых транссексуальных персонажей во вселенной «Звёздных войн». Это джедаи Терек и Кере. Как оказалось, в будущем в играх франшизы станет ещё больше транссексуалов.
По информации источников, будущие игры по «Звёздным войнам» позволят игрокам создавать транс-персонажей. Очевидным кандидатом на эту функцию является предстоящая игра Ubisoft с открытым миром. Над ролевой игры по «Звёздным войнам» работает команда, создавшая серию The Division. Она обещает, что новая игра будет отличаться от всего, что было сделано раньше.
В обеих играх франшизы The Division есть широкие возможности по созданию персонажей: можно настраивать практически все аспекты внешнего вида персонажа. Поэтому добавить транссексуалов не составит труда.