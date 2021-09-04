В будущих играх по «Звёздным войнам» появятся транссексуалы

По информации источников, будущие игры по «Звёздным войнам» позволят игрокам создавать транс-персонажей. Очевидным кандидатом на эту функцию является предстоящая игра Ubisoft с открытым миром. Над ролевой игры по «Звёздным войнам» работает команда, создавшая серию The Division. Она обещает, что новая игра будет отличаться от всего, что было сделано раньше.

В обеих играх франшизы The Division есть широкие возможности по созданию персонажей: можно настраивать практически все аспекты внешнего вида персонажа. Поэтому добавить транссексуалов не составит труда.