В Call of Duty: Black Ops 7 за $70 нашли следы использования ИИ

В новой Call of Duty: Black Ops 7, по сообщениям СМИ, часть графики, скорее всего, создана с помощью искусственного интеллекта. В частности, это касается более 680 коллекционных фоновых изображений, которые игроки получают за достижения или покупают в игре. Многие из них выглядят «не слишком качественно» и напоминают стиль, похожий на работы ИИ вроде ChatGPT.