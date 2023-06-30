В Call of Duty появились «клоны» игроков, которые видны только читерам

Цель состоит в том, чтобы заставить мошенников поверить, что они сталкиваются с настоящими противниками. По словам команды Ricochet, занимающейся борьбой с мошенничеством, читеры не смогут легко отличить галлюцинации от настоящих игроков, поскольку и те, и другие «излучают» ту же скрытую информацию, которую обычно получают читеры.

Таким образом можно будет запросто вычислять «плохишей», которые портят другим игру, и банить их в последующем.