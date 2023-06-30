В Call of Duty появились «клоны» игроков, которые видны только читерам

В Call of Duty появились «клоны» игроков, которые видны только читерамОбычные игроки не должны их увидеть
Activision внедрила новую стратегию борьбы с читерами в игре Call of Duty MW2, используя «галлюцинации», чтобы дезориентировать и обмануть тех, кто использует запрещенные средства для получения несправедливого преимущества.
При обнаружении (или подозрении) читера в игре создается клон реального игрока, чтобы обмануть мошенников. Эти галлюцинации ведут себя как обычные игроки, двигаясь и взаимодействуя с окружающей средой так же, как и люди.
Цель состоит в том, чтобы заставить мошенников поверить, что они сталкиваются с настоящими противниками. По словам команды Ricochet, занимающейся борьбой с мошенничеством, читеры не смогут легко отличить галлюцинации от настоящих игроков, поскольку и те, и другие «излучают» ту же скрытую информацию, которую обычно получают читеры.
Таким образом можно будет запросто вычислять «плохишей», которые портят другим игру, и банить их в последующем.