В Call of Duty ввели «режим бога» для уничтожения читеров

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В Call of Duty ввели «режим бога» для уничтожения читеровИгрок становится неуязвимым и идёт расправляться с обманщиками
Бороться с читерами в играх довольно сложно. Банить их может быть неэффективно, так как они обычно просто создают другие аккаунты. Поэтому такие игры, как Call of Duty, постоянно ищут новые более успешные методы нейтрализации читеров. Последняя идея — сделать честных игроков «читерами» и направить их против реальных обманщиков.
В Call of Duty Warzone появился новый щит — Damage Shield. Он позволяет пулям читеров отскакивать от игрока так, чтобы тот мог приблизиться к нарушителям и уничтожить их.
В Activision пояснили, что функция активируется только «когда сервер обнаруживает, что читер вмешивается в игру в режиме реального времени», и что «игра не может случайно применить Damage Shield». Если в игре участвуют только честные пользователи, никакого «режима бога» ждать не стоит.
Источник: The Verge