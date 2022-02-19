В Call of Duty ввели «режим бога» для уничтожения читеров

В Call of Duty Warzone появился новый щит — Damage Shield. Он позволяет пулям читеров отскакивать от игрока так, чтобы тот мог приблизиться к нарушителям и уничтожить их.

В Activision пояснили, что функция активируется только «когда сервер обнаруживает, что читер вмешивается в игру в режиме реального времени», и что «игра не может случайно применить Damage Shield». Если в игре участвуют только честные пользователи, никакого «режима бога» ждать не стоит.