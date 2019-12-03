В честь 25-летнего юбилея эксперты разобрали самую первую PlayStation

В руки экспертам попала первая модель SCPH-1000, которую продавали на родине консоли — в Японии. Специалисты оценили ремонтопригодность устройства на 8 баллов из 10. Всё благодаря тому, что приставка устроена довольно просто. Из минусов эксперты назвали то, что порты ввода и вывода припаяны к плате. Поэтому, если вдруг разъёмы для подключения к телевизору сломаются, ремонтировать их будет нелегко.

Как написал в заявлении по поводу юбилея президент Sony Interactive Entertainment, в первый день в Японии было продано более 100 000 единиц новой консоли PlayStation. Затем эта цифра превысила 100 млн единиц по всему миру. Это сделало PS one первой домашней приставкой, которой удалось преодолеть данный рубеж.