В числе бестселлеров Steam почти нет игр 2018 года

Компания Valve назвала игры, которые лучше всего продавались на площадке цифровой дистрибуции Steam в 2018 году. Традиционно, сотня бестселлеров Steam разделена на четыре категории — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
«Платиновыми» названы 12 игр. Что интересно, только три из них вышли в 2018 году, а остальные относятся к более ранним годам. Сесть среди них и пара бесплатных проектов. Из проектов 2018 года в «платиновую» категорию попали «Assassin's Creed: Одиссея»
Far Cry 5
и Monster Hunter: World
«Золотыми» стали одиннадцать игр и только две из них 2018 года — Jurassic World Evolution
и Kingdom Come: Deliverance.
Среди 16 «серебряных» игр новичков уже больше.