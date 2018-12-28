Ferra
Игры
28 декабря 2018, 17:25

В числе бестселлеров Steam почти нет игр 2018 года

В основном это более ранние проекты

Компания Valve назвала игры, которые лучше всего продавались на площадке цифровой дистрибуции Steam в 2018 году. Традиционно, сотня бестселлеров Steam разделена на четыре категории — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

«Платиновыми» названы 12 игр. Что интересно, только три из них вышли в 2018 году, а остальные относятся к более ранним годам. Сесть среди них и пара бесплатных проектов. Из проектов 2018 года в «платиновую» категорию попали «Assassin's Creed: Одиссея»

Far Cry 5

и Monster Hunter: World

«Золотыми» стали одиннадцать игр и только две из них 2018 года — Jurassic World Evolution

и Kingdom Come: Deliverance.

Среди 16 «серебряных» игр новичков уже больше.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...