В числе бестселлеров Steam почти нет игр 2018 года

Компания Valve назвала игры, которые лучше всего продавались на площадке цифровой дистрибуции Steam в 2018 году. Традиционно, сотня бестселлеров Steam разделена на четыре категории — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

«Платиновыми» названы 12 игр. Что интересно, только три из них вышли в 2018 году, а остальные относятся к более ранним годам. Сесть среди них и пара бесплатных проектов. Из проектов 2018 года в «платиновую» категорию попали «Assassin's Creed: Одиссея»