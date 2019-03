В цифровом магазине игр GOG началась весенняя распродажа

Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил весеннюю распродажу. В рамках аттракциона неслыханной щедрости предлагаются более чем 600 игр со скидками до 90%, среди которых встречаются как современные хиты, так и классика, выдающиеся стратегии и уникальные инди-игры.

Распродажа стартовала 21 марта, в 17:00 по московскому времени, и продлится до 28 марта.

Более сотни классических игр для DOS с поддержкой облачного сохранения DOSBox будут доступны со скидкой во время весенней распродажи, а именно: Colonization (-75%), Dungeon Keeper Gold (-75%), Heroes of Might and Magic (-75%), Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3 (-75%), Wing Commander III (-75%), X-COM (-75%) и многие другие.

Сервис также вернул «Предложения Дня» — лучшие предложения на избранные игры, действующие 24 часа. В первую партию войдут Hellblade Senua’s Sacrifice (-60%), Wizard of Legend (-40%), Mages of Mystralia (-70%), Iconoclasts (-35%) и другие. Следующие предложения станут доступны в пятницу, в 17:00 по московскому времени.

Среди других ролевых игр со скидками — The Bard's Tale IV: Barrows Deep (-20%), Pillars of Eternity II: Deadfire (-34%), Kingdom Come: Deliverance (-50%) или The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-70%), стратегии — BATTLETECH (-40%), Surviving Mars (-40%), Stellaris и дополнения к ней (до -75%), Railway Empire (-50%), XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (-80%), хиты — Darksiders III (-30%), Dead Space (-75%), серия Brother's in Arms (-75%), Mafia III (-75%), инди-игры: — This is the Police 2 (-25%), FoxTail (-45%), Dead Cells (-20%), Hollow Knight (-34%) или Megaquarium (-30%).