В цифровом магазине игр GOG стартовала летняя распродажа

Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил весеннюю распродажу. В рамках аттракциона неслыханной щедрости предлагаются специальные сборники игр, блиц-скидки, всего более двух тысяч предложений со скидками до 90%.

Кроме того, на главной странице GOG можно бесплатно получить Obduction до 1 июня 16:00 по московскому времени. Летняя распродажа продлится до 18 июня, 1:00 по московскому времени.

Главными предложениями распродажи объявлены такие сборники:

Arctic Mages с трилогией The Banner Saga за 839 рублей

Mechanical Brothers с Into the Breach, Hob и >observer_ за 419 рублей

Alien Plant Farm с Stellaris, Surviving Mars и Aven Colony за 419 рублей

The Scary Family с трилогией Mafia за 499 рублей

Masters of Bullets с трилогией Soldier of Fortune за 969 рублей

The Indienerds с инди-хитами Tower of Time, Sundered и Iconoclasts за 360 рублей

Die Auslanders с 5 классическими произведениями серии X-Com за 169 рублей

В течение всей распродажи новые игры буду присоединяться с блиц-скидками, действующими только 24 часа. Первыми блиц-гостями стали CHUCHEL Cherry Edition (-70%), Titan Quest Anniversary Edition (-80%), Inquisitor (-90%), Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (-50%), Shadows: Awakening (-70%) и Ys VIII: Lacrimosa of DANA (-30%). По истечении 24 часов игры останутся на распродаже, но с меньшей скидкой.

Отдельно стоит упомянуть скидки на игры BioShock — BioShock Infinite Complete Edition предлагается со скидкой 75%, BioShock Remastered и BioShock 2 Remastered — 67%.

Впервые на GOG со скидкой буду продаваться и недавно перевыпущенные оригинальная Diablo (-10%) и сборник Warcraft I & II (-10%). Скидки также получат: Ведьмак 3: Дикая Охота, Издание «Игра Года» (-70%), Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-40%), Katana ZERO (-20%), Weedcraft Inc (-25%), Кровная вражда: Ведьмак. Истории (-25%), Mutant Year Zero: Road to Eden (-40%), BATTLETECH (-40%), Darksiders III (-50%), Frostpunk (-40%), We Happy Few (-40%), Return of the Obra Dinn (-10%), Theme Hospital (-75%), Crysis (-75%) и еще много-много других игр.