Игры
Сегодня в 09:58
В CS:GO добавили карту в стиле Far Cry 5
В ней можно встретить церковь, ферму, мотель и все это в сеттинге сельской местности США
Энтузиасты создали новую карту для популярного командного шутера Counter-Strike: Global Offensive. Она выполнена в стиле игры Far Cry 5.
Так, в карте под названием Grizzly County можно встретить церковь, ферму, мотель, карьер, полицейский участок и все это в сеттинге сельской местности Соединенных Штатов. Известно, что карта предназначена для режима королевской битвы Danger Zone. Отметим, что она доступна для скачивания в Мастерской Steam и весит не более 305 МБ. Большинство отзывов на нее положительные.
Нескольким ранее стало известно, что компания Ubisoft выпустит комиксы Far Cry. Сделано это будет в объединении с издательством Dark Horse. Серия комиксов будет называться Far Cry: Rite of Passage и войдет в нее три выпуска.