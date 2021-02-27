В CS:GO добавили карту в стиле Far Cry 5

Так, в карте под названием Grizzly County можно встретить церковь, ферму, мотель, карьер, полицейский участок и все это в сеттинге сельской местности Соединенных Штатов. Известно, что карта предназначена для режима королевской битвы Danger Zone. Отметим, что она доступна для скачивания в Мастерской Steam и весит не более 305 МБ. Большинство отзывов на нее положительные.