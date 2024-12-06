В действиях Valve нашли намек на «возвращение» консолей Steam Machine

Надпись «Powered by SteamOS» отличается от значка «Steam Compatible», который предназначен для периферийных устройств, проверенных Valve на совместимость со Steam. Этот обновленный брендинг, видимо, заменяет старую программу Steam Machines, консоли, которая прекратила свое существование после того, как не смогла конкурировать с игровыми ПК на Windows.

Однако с момента запуска Steam Deck система SteamOS значительно выросла. И хоть у Valve есть конкуренты в виде MSI или Asus, но эти карманные ПК/консоли используют Windows, когда сама Valve — SteamOS. Таким образом разработчики смогут создавать собственные карманные консоли, используя SteamOS и под соответствующим брендом.

Этот шаг может стать реальной альтернативой для OEM-производителей, желающих обойтись без затрат на лицензирование Windows.

Steam Machine наносит ответный удар.