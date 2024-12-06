Игры
Опубликовано 06 декабря 2024, 18:42
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В действиях Valve нашли намек на «возвращение» консолей Steam Machine

Бренд SteamOS для игрового оборудования сторонних производителей
Valve возвращает брендинг SteamOS для устройств сторонних производителей. Компания представила новые логотипы «Powered by SteamOS», обозначающие оборудование, работающее под управлением SteamOS в качестве основной операционной системы. Это обновление, если верит экспертам, на которых ссылаются СМИ, говорит о возможном «возвращении» консолей Steam Machine
В действиях Valve нашли намек на «возвращение» консолей Steam Machine

© Valve

Надпись «Powered by SteamOS» отличается от значка «Steam Compatible», который предназначен для периферийных устройств, проверенных Valve на совместимость со Steam. Этот обновленный брендинг, видимо, заменяет старую программу Steam Machines, консоли, которая прекратила свое существование после того, как не смогла конкурировать с игровыми ПК на Windows.

Однако с момента запуска Steam Deck система SteamOS значительно выросла. И хоть у Valve есть конкуренты в виде MSI или Asus, но эти карманные ПК/консоли используют Windows, когда сама Valve — SteamOS. Таким образом разработчики смогут создавать собственные карманные консоли, используя SteamOS и под соответствующим брендом.

Этот шаг может стать реальной альтернативой для OEM-производителей, желающих обойтись без затрат на лицензирование Windows.

Steam Machine наносит ответный удар.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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