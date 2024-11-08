В детскую игру Roblox частично не смогут играть дети младше 13 лет

Опубликовано 08 ноября 2024, 07:301 мин.
В детскую игру Roblox частично не смогут играть дети младше 13 летНовая политика безопасности
Roblox внедряет два новых пункта политики безопасности, направленные на защиту младших пользователей. С 3 декабря игроки младше 13 лет больше не смогут играть, искать или находить нерейтинговые игры на платформе. Однако они смогут просматривать страницы подробной информации об играх через прямые ссылки. Создатели должны будут гарантировать, что информация на страницах их игр — такие как заголовок, описание и миниатюры — соответствует требованиям компании для игроков от 9 лет и старше.
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Кроме того, Roblox ограничит доступ к некоторому контенту. С 18 ноября доступ к социальным зонам общения и свободным творческим уровням будет разрешен только пользователям старше 13 лет.
Roblox сталкивался с проблемами безопасности на протяжении многих лет, включая резонансные «случаи насилия над детьми», пишут СМИ, комментируя новость.
С новыми изменениями Roblox стремится создать «более безопасную среду для своих пользователей».