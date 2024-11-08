В детскую игру Roblox частично не смогут играть дети младше 13 лет

Кроме того, Roblox ограничит доступ к некоторому контенту. С 18 ноября доступ к социальным зонам общения и свободным творческим уровням будет разрешен только пользователям старше 13 лет.

Roblox сталкивался с проблемами безопасности на протяжении многих лет, включая резонансные «случаи насилия над детьми», пишут СМИ, комментируя новость.

С новыми изменениями Roblox стремится создать «более безопасную среду для своих пользователей».