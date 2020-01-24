В Dota 2 появился запрет на игру в командах с зависимыми напарниками

Так, Valve изменила функцию команды antiaddiction_test, предназначенной для борьбы с игровой зависимостью геймеров. Например, теперь у игроков не будет возможности начать групповой поиск, если хотя бы один из членов команды превысит установленный лимит времени. Из более мелких поправок можно отметить изменение локализации для английского языка.

Напомним, что изначально данную систему, связанную с борьбой с игровой зависимостью, добавили еще в далеком 2015 году. Так, именно она добавила в меню индикатор, меняющий цвет в зависимости от проведенного в игре времени.