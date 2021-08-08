В эмулятор PlayStation 3 для компьютеров добавили поддержку высоких разрешений

Для этого нужны лончеры типа Magpie. Утверждается, что 62% игр для PS3 можно запустить на компьютере с помощью эмулятора RPCS3. По этой ссылке можно посмотреть список совместимости.

Стоит отметить, что перенос игры, разработанной специально для Sony PS3, на другую платформу занимает много времени и непродуктивен для разработчиков игр. Консоль PlayStation 3 является одной из самых противоречивых с точки зрения «железа». Напомним, что с точки зрения графики консоль полагалась на GPU на базе Nvidia Tesla — это архитектура 2005 года.

Скачать эмулятор можно здесь.