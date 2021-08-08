В эмулятор PlayStation 3 для компьютеров добавили поддержку высоких разрешений

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В эмулятор PlayStation 3 для компьютеров добавили поддержку высоких разрешенийМожно запускать и проверять
Для тех, кто хочет играть в эксклюзивы консоли Sony PlayStation 3 на компьютере, существует эмулятор RPCS3. С недавних пор он поддерживает технологию AMD FidelityFX Super Resolution. Это значит, что можно играть в Final Fantasy, например, на ПК с улучшенным качеством.
Для этого нужны лончеры типа Magpie. Утверждается, что 62% игр для PS3 можно запустить на компьютере с помощью эмулятора RPCS3. По этой ссылке можно посмотреть список совместимости.
Стоит отметить, что перенос игры, разработанной специально для Sony PS3, на другую платформу занимает много времени и непродуктивен для разработчиков игр. Консоль PlayStation 3 является одной из самых противоречивых с точки зрения «железа». Напомним, что с точки зрения графики консоль полагалась на GPU на базе Nvidia Tesla — это архитектура 2005 года.
Скачать эмулятор можно здесь.