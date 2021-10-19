В Epic Games стартовала распродажа игр в честь Хэллоуина

Epic Games запустилпредпраздничную акцию под названием Haunted Hallows. По акции среди прочих игр предлагаются знаменитые Grand Theft Auto V со скидкой -50%, Borderlands 3, на которую издатель даёт скидку - 67%, Ведьмак 3: Дикая Охота, со скидкой -80%, Killing Floor 2, на которую скидка составляет -75%.

В акционную Grand Theft Auto V входят весь сюжетный режим GTA V, Grand Theft Auto Online, а также все материалы и обновления, выпущенные ранее. В рамках акции геймеры также получат стартовый набор «Преступная организация» — самый быстрый способ основать собственную криминальную империю в GTA Online. Игру отдают со скидкой -50%, по цене 750 рублей.