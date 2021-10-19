В Epic Games стартовала распродажа игр в честь Хэллоуина

В Epic Games стартовала распродажа игр в честь ХэллоуинаСо скидками -75%, есть даже -80%
Epic Games запустилпредпраздничную акцию под названием Haunted Hallows. По акции среди прочих игр предлагаются знаменитые Grand Theft Auto V со скидкой -50%, Borderlands 3, на которую издатель даёт скидку - 67%, Ведьмак 3: Дикая Охота, со скидкой -80%, Killing Floor 2, на которую скидка составляет -75%.
В акционную Grand Theft Auto V входят весь сюжетный режим GTA V, Grand Theft Auto Online, а также все материалы и обновления, выпущенные ранее. В рамках акции геймеры также получат стартовый набор «Преступная организация» — самый быстрый способ основать собственную криминальную империю в GTA Online. Игру отдают со скидкой -50%, по цене 750 рублей.
Также в рамках акции Haunted Hallows сервис отдаёт популярную игру Borderlands 3. В ней главный герой становится одним из четырёх искателей Хранилища, у каждого из которых уникальные способности. Скидка на игру составляет -67%, 660 рублей.
А ещё в распродаже принимает участие легендарная игра — Ведьмак 3: Дикая Охота о профессиональном убийце монстров, от лица которого игроку предстоит пройти множество захватывающих локаций и сразиться с серьёзными противниками. Эту игру в рамках акции можно приобрести со скидкой -80%, или 300 рублей.
Знаменитую Killing Floor 2, сюжет которой разворачивается в континентальной Европе после того, как она была захвачена ужасными смертоносными клонами, Зедами, которых создал безумный учёный из корпорации Horzine. Играть можно как за людей, так и за мутантов. Вместе с игрой со своими скидками предлагаются дополнения, с помощью которых геймеры смогут значительно пополнить свой арсенал. Игра отдаётся со скидкой -75% и стоит 162 рубля.
Не забывайте, что дополнительную скидку в 650 рублей на покупку любой игры можно получить за e-mail подписку на новости магазина Epic Games Store.
Распродажа Haunted Hallows продлится до 1 ноября и завершится в 18:00 по московскому времени.