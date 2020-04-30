В Epic Games стартовала раздача известной хоррор-игры

Amnesia: The Dark Descent была выпущена в 2010 году, её довольно высоко оценили критики. В основе игры лежит сюжет о молодом человеке по имени Даниэль, который пробуждается в старом замке и понимает, что ничего не помнит. Герой находит при себе записку, в которой сказано, что он должен спуститься в глубины замка и убить Александра Бренненбургского. Кроме того, молодого человека преследует некая Тень. В обычное время Amnesia: The Dark Descent стоит 419 рублей.

Вторая игра — Crashlands — это инди-экшен с крафтингом. Раздача игр продлится до 7 мая.