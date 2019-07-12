В Epic Games Store бесплатно раздают классическую RPG

Torchlight вышла в 2009 году и является признанной классикой action-RPG. Это эксклюзив для ПК. Создавали Torchlight разработчики Diablo, поэтому она и имеет общие черты со знаменитой игрой. Сюжет её строится вокруг города Сумеречный (Torchlight), который построен на безымянной горе-источнике ценного магического ресурса эмбер (Ember). Главный герой отправляется в этот городок и борется с монстрами, населяющими шахты с ресурсом.

Игра имеет 83 балла на Metacritic. В Steam её пользовательский рейтинг равен 91%. После 18 июля Epic Games начнёт бесплатно раздавать другую игру – платформер Limbo.