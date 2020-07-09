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В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
До 16 июля
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр — Killing Floor 2, Lifeless Planet и The Escapist 2. Забрать их можно до 16 июля.
Первая игра — Killing Floor 2 — это кооперативный шутер от первого лица в жанре survival horror. Игрокам в отряде из четырёх человек нужно уничтожать мутантов и зомби. К игре смогут присоединиться обладатели Killing Floor 2 в Steam.
Lifeless Planet представляет собой головоломку-платформер. По сюжету игры три астронавта отправляются к планете, которая должна быть обитаемой, и терпят там крушение. Что любопытно, герой в итоге находит на планете советское поселение.
Третья игра The Escapist 2 — симулятор побега из тюрьмы.