В Epic Games Store начали бесплатно раздавать симулятор битвы

Сервис меняет бесплатные тайтлы каждый день. Перед Totally Accurate Battle Simulator раздавали платформер Celeste, завтра появится какая-то другая игра. Данная акция будет продолжаться вплоть до Нового года.

Обычная цена Totally Accurate Battle Simulator составляет 360 рублей. Эта игра достаточно новая. Представляет собой боевой симулятор, в котором игрок выступает в роли полководца. Нужно расставить имеющихся бойцов по позициям и выиграть сражение против армии противника.

Напомним, новогодние распродажи проходят во многих других цифровых магазинах, в том числе в Steam и GOG.