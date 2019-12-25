Игры
Сегодня 20:45
В Epic Games Store начали бесплатно раздавать симулятор битвы
До 26 декабря
В Epic Games Store в рамках новогодней распродажи продолжается раздача игр. До завтрашнего дня в магазине можно будет бесплатно получить симулятор Totally Accurate Battle Simulator.
Сервис меняет бесплатные тайтлы каждый день. Перед Totally Accurate Battle Simulator раздавали платформер Celeste, завтра появится какая-то другая игра. Данная акция будет продолжаться вплоть до Нового года.
Обычная цена Totally Accurate Battle Simulator составляет 360 рублей. Эта игра достаточно новая. Представляет собой боевой симулятор, в котором игрок выступает в роли полководца. Нужно расставить имеющихся бойцов по позициям и выиграть сражение против армии противника.
Напомним, новогодние распродажи проходят во многих других цифровых магазинах, в том числе в Steam и GOG.