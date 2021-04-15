Игры
Сегодня в 20:42
В Epic Games Store начали бесплатную раздачу нескольких приключенческих игр
До 22 апреля
В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача игр. Можно забрать Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth и First Tree.
Deponia: The Complete Journey — приключенческая трилогия, которая рассказывает о парне Руфусе, пытающемся сбежать с заваленной мусором планеты Депония. Он случайно заставляет инопланетную прекрасную девушку остаться на Депонии, влюбляется в неё и пытается вернуть её на родину.
Другая игра — Ken Follett's The Pillars of the Earth основана на романе валлийского писателя Кена Фоллетта «Столпы Земли». Игра позволяет менять события романа и влиять на судьбы его персонажей.
Третья игра называется The First Tree. Рассказывает историю о путешествии лиса, которое приводит его к источнику жизни и, возможно, к пониманию смерти.
Игры можно будет забрать бесплатно с 15 по 22 апреля. Затем бесплатными станут две игры: Hand of Fate 2 и Alien: Isolation.