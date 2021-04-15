В Epic Games Store начали бесплатную раздачу нескольких приключенческих игр

Deponia: The Complete Journey — приключенческая трилогия, которая рассказывает о парне Руфусе, пытающемся сбежать с заваленной мусором планеты Депония. Он случайно заставляет инопланетную прекрасную девушку остаться на Депонии, влюбляется в неё и пытается вернуть её на родину.