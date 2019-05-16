В Epic Games Store начали распродавать игры

Скидку можно использовать несколько раз. Ещё один приятный бонус: тем пользователям, которые купили игры с такой стоимостью до начала распродажи (со 2 по 15 мая), магазин вернёт 650 рублей на счёт в течение 7-12 дней.

Это не единственное предложение акции. Epic Games также делает скидки на отдельные игры. Это распространяется и на предзаказы. Например, Borderlands 3 можно ухватить за 1349 рублей, а Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — за 435 рублей по предзаказу.

За 1349 рублей также можно приобрести Metro: Exodus и Darksiders III.

Акция продлится до 13 июня.