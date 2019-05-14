В Epic Games Store скоро пройдёт первая в истории распродажа

В сообщении было сказано, что по $10 во время распродажи получит каждый пользователь, который активирует функцию двухфакторной аутентификации. Эти деньги можно будет потратить на покупку игр, например World War Z или Metro: Exodus, в Epic Games Store.

Хоть запись позже и удалили, компания уже призналась, что акция, действительно, состоится в ближайшее время. Точная дата пока не названа. Все подробности сообщат через несколько дней.

Журналисты предположили, что в России размер бонуса может быть меньше $10. Epic Games, впрочем, пока это никак не прокомментировала.