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В Epic Games Store стартовала «Весенняя распродажа» игр с Red Dead Redemption 2 и The Division 2
Продлится до 16 апреля
В цифровом магазине Epic Games Store стартовала «Весенняя распродажа» игр с Red Dead Redemption 2 и The Division 2. Скидки достигают 75%. Акция продлится до 16 апреля.
Среди игр на распродаже есть Red Dead Redemption 2 — один из самых высокооценённых тайтлов. Он продаётся с 20-процентной скидкой: стоит теперь 2000 рублей.
The Division 2 можно ухватить по куда более выгодной цене — за 495 рублей вместо 1500.
На распродаже можно найти и Metro Exodus с 50-процентной скидкой. Игра стоит 800 рублей вместо 1600.
За 400 рублей вместо 1000 продаётся Rainbow Six Siege.
Остальные интересные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.