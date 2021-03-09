В Европе детям запретят покупать игры с платными предметами

Закон уже прошёл однопалатный орган Бундестаг, теперь его должны принять в Бундесрате. Если реформа состоится, то возрастной рейтинг для игр с лутбоксом составит 18+. Если разработчики хотят продавать игры несовершеннолетним, им придётся отключить возможность покупки виртуальных предметов.

К таким играм относится, например, FIFA. Если изменения в законе примут, то они вступят в силу до конца весны 2021 года.

Ранее власти Нидерландов признали лутбоксы в FIFA азартной игрой и оштрафовали издателя игры EA. Лутбокс — это виртуальный предмет, при использовании которого игрок получает случайные другие предметы различной ценности.