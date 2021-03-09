Игры
Сегодня в 19:33
В Европе детям запретят покупать игры с платными предметами
С лутбоксами
В Германии готовят закон, по которому игры с платными предметами, или лутбоксами, запретят продавать несовершеннолетним.
Закон уже прошёл однопалатный орган Бундестаг, теперь его должны принять в Бундесрате. Если реформа состоится, то возрастной рейтинг для игр с лутбоксом составит 18+. Если разработчики хотят продавать игры несовершеннолетним, им придётся отключить возможность покупки виртуальных предметов.
К таким играм относится, например, FIFA. Если изменения в законе примут, то они вступят в силу до конца весны 2021 года.
Ранее власти Нидерландов признали лутбоксы в FIFA азартной игрой и оштрафовали издателя игры EA. Лутбокс — это виртуальный предмет, при использовании которого игрок получает случайные другие предметы различной ценности.