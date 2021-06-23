В ФСБ заявили о создании исламистами опасных клонов компьютерных игр

По словам Бортникова, исламистские группировки создают клоны игры, которые позволяют воздействовать на сознание людей «путём включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов».

Директор ФСБ также сказал, что не только террористические организации «ведут охоту» в интернете на молодёжь. Она, как утверждает Бортников, подпадает под влияние закрытых интернет-сообществ, «пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения».

По мнению главы ФСБ, нужно совершенствовать законодательство, чтобы оградить молодёжь от влияния идеологии насилия. Также Бортников отметил, что в сети уже развернулась инфраструктура, «производящая» будущих террористов.