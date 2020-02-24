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В Германии из-за цензуры запретили игру о порновечеринках
Продажи в Steam приостановили
В Германии из-за цензуры запретили игру о порновечеринках House Party. Власти получили жалобу на то, что проект не следует местным рекомендациям по определению возрастных рейтингов.
Из-за этого продажи игры в Steam приостановили. В сервисе также нельзя активировать ключи для House Party, привязанные к Германии. Однако те жители страны, что успели купить игру, смогут продолжить запускать её и получать все обновления.
Сейчас в русскоязычном Steam House Party находится в раннем доступе, но не имеет версии на русском языке. На странице игры указано, что проект содержит материалы взрослого характера и не подходит людям любого возраста. В целом, геймплей построен на выполнении различных заданий, например, принести вина симпатичной девушке.