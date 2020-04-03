В GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете

Акция началась сегодня и продлится до 5 апреля в 16:00 по московскому времени. Symmetry позиционируется как научно-фантастическая игра на выживание. Игроку предстоит взять на себя управление экипажем космического корабля, потерпевшего крушение на другой планете. Космонавтам нужно выжить на пустынном куске земли, починить корабль и постараться вернуться домой.

В ходе игры пользователь должен будет внимательно следить за потребностями членов экипажа: их питанием, нагрузкой и психическим состоянием. Космонавты будут заниматься садоводством, поддерживать работу энергоустановок и ремонтировать корабль.

В GOG также идёт распродажа игр. Ознакомиться с предложениями можно по этой ссылке.