Ferra
Игры
28 декабря 2018, 18:05

В GOG можно получить бесплатно хоррор SOMA

Акция действует ещё двое суток

Cервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, начал раздавать игру SOMA бесплатно. На момент написания новости до конца акции оставалось ещё 44 часа.

Чтобы получить игру SOMA, надо зайти на главную страницу GOG и нажать на большую кнопку «получить бесплатно». Также в сервисе сейчас действует довольно много скидок в рамках новогодней распродажи.

SOMA представляет собой компьютерную игру в жанре survival horror. Она разработана и издана в 2015 году шведской студией Frictional Games, известной своими проектами Penumbra и Amnesia.

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