В GOG началась бесплатная раздача тактической ролевой игры в реальном времени

Tower of Time называют тактикой в реальном времени из-за боёв в таком режиме, причём их можно либо замедлять, либо даже останавливать. В игре есть семь классов героев и множество видов противников. На полное прохождение сюжета Tower of Time придётся затратить около 50 часов.

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