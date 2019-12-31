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Сегодня 17:47
В GOG началась бесплатная раздача тактической ролевой игры в реальном времени
До завтрашнего дня
Цифровой магазин GOG запустил бесплатную раздачу игры Tower of Time в рамках новогодней распродажи. Эта акция продлится до завтрашнего дня, 1 января 17:00 по московскому времени.
Tower of Time называют тактикой в реальном времени из-за боёв в таком режиме, причём их можно либо замедлять, либо даже останавливать. В игре есть семь классов героев и множество видов противников. На полное прохождение сюжета Tower of Time придётся затратить около 50 часов.
Чтобы получить игру, нужно просто перейти на страницу акции, найти там Tower of Time и добавить в свою библиотеку.
Помимо бесплатной раздачи в GOG доступны скидки на множество других игр, в том числе «Ведьмак 3: Дикая Охота».