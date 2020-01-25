Игры
Сегодня 11:14
В GOG началась распродажа игр со скидками до 90%
В честь Китайского Нового года
В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала «Лунная распродажа» в честь Китайского Нового года. В её рамках более тысячи игр продаются со скидками до 90%.
Например, «Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра Года» получил 70-процентную скидку и стоит теперь всего 449 рублей вместо 1499.
«S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» тоже продаётся по сниженной цене — за каких-то 179 рублей.
Dragon Age: Origins -— Ultimate Edition можно купить за 249 рублей вместо 999.
Dying Light: The Following — Enhanced Edition тоже получила скидку 69% и оценена в 399 рублей.
«Лунная распродажа» продлится до 31 января, 17:00 по московскому времени. Остальные предложения акции можно посмотреть на сайте GOG.COM.