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В GOG начались бесплатная раздача стелс-экшена Hitman: Absolution и распродажа множества других игр
До 15 июня
Сервис цифровой дистрибуции GOG объявил финальные дни Летней распродажи. Началась бесплатная раздача стелс-экшена Hitman: Absolution, а также объявлены скидки до 95% на множество других игр.
Забрать Hitman: Absolution бесплатно можно в течение следующих трёх суток — до 15 июня 16:00 по московскому времени.
В рамках акции доступны скидки на игры по вселенной «Ведьмака». Например, сам «Ведьмак 3: Дикая Охота» в издании Игра Года стоит теперь 449 рублей вместо 1499.
Metro Exodus предлагается со скидкой 50% за 799 рублей.
Классическую Heroes of Might and Magic 3 с дополнениями можно купить со скидкой 75% за 150 рублей.
В целом, Летняя распродажа продлится до 15 июня в 16:00 по московскому времени. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.