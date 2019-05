В GOG распродают игры по «Звёздным войнам»

Сегодня, 4 мая, фанаты по всему миру отмечают день «Звёздных войн». Дата была выбрана из-за знаменитой фразы May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую переделали в May the fourth be with you (fourth — четвёртый и May — май). В GOG с сегодняшнего дня можно купить тематические игры со скидкой до 65%.

Например, Star Wars Battlefront (2004) продаётся всего за 219 рублей