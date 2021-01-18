Игры
Сегодня 20:56
В GOG стартовала большая распродажа ролевых игр со скидками до 90%
Больше 250 игр
В цифровом магазине GOG началась большая распродажа RPG. Доступно более 250 предложений. Скидки достигают 90%.
В распродаже, конечно, участвуют игры по Ведьмаку. Можно за 457 рублей скачать «Ведьмак 3: Дикая Охота» в издании Игра Года. Со скидкой продают и дополнения к игре.
За 249 рублей доступна партийная пошаговая ролевая игра Divinity: Original Sin - Enhanced Edition.
Доступны игры и по Warhammer.
В 259 рублей оценена первая игра в культовой серии Dragon Age: Origins.
Вышедшая в 2018 году Pillars of Eternity II: Deadfire стоит 719 рублей с 60-процентной скидкой.
Распродажа продлится ещё 6 дней и 20 часов. Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.