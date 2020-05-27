В GOG стартовала крупная летняя распродажа игр со скидками до 95%

В пресс-релизе сервис сообщил, что пользователи смогут сыграть в ещё не выпущенные игры. Это тактический вестерн Desperados III и боевик Destroy All Humans.

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