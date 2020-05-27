Игры
Сегодня 20:38
В GOG стартовала крупная летняя распродажа игр со скидками до 95%
Можно купить Metro Exodus и BioShock Infinite
Сервис цифровой дистрибуции GOG сообщил о старте крупной летней распродажи игр со скидками до 95%. Доступны более 3000 предложений.
В пресс-релизе сервис сообщил, что пользователи смогут сыграть в ещё не выпущенные игры. Это тактический вестерн Desperados III и боевик Destroy All Humans.
Одно из самых интересных предложений акции — Metro Exodus. Игру предлагают с 55-процентной скидкой в золотом издании за 1169 рублей вместо 2598.
Также на распродаже можно найти научно-фантастическую Prey, действие которой происходит на вымышленной космической станции «Талос-1». Игру в делюкс-издании можно купить за 429 рублей вместо 1399.
Помимо самих скидок на игры есть дополнительные, которые активируются при покупке трёх, пяти или больше игр.
Остальные предложения акции можно посмотреть тут. Акция завершится 15 июня в 16:00 по московскому времени.