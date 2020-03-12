В GOG стартовала распродажа файтингов и боевиков

Игры серии Mortal Kombat, конечно, участвуют в распродажу. Сборник из первой, второй и третьей части можно купить за 99 рублей (скидка 75%).

Ещё один файтинг The friends of Ringo Ishikawa можно ухватить за 149 рублей вместо 289.

Боевик Hotline Miami стоит теперь 69 рублей, а Hotline Miami 2: Wrong Number — 89 рублей.

Шутер от первого лица Turok и Turok 2: Seeds of Evil можно приобрести за 149 рублей.

Распродажа продлится ещё два дня. Со всеми предложениями акции можно ознакомиться по этой ссылке.